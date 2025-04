Monreale, disposti lutto cittadino e annullamento dei festeggiamenti del SS. Crocifisso

La decisione assunta dal sindaco Alberto Arcidiacono a seguito della morte dei tre giovani monrealesi

MONREALE, 27 aprile – L’amministrazione comunale ha disposto con determinazione a firma del sindaco Alberto Arcidiacono il lutto cittadino per la morte dei tre giovani monrealesi e l’annullamento dei festeggiamenti per il SS. Crocifisso.

La decisione è arrivata al termine della riunione convocata dal primo cittadino stamattina a seguito della notizia della morte dei tre giovani monrealesi Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo, avvenuta nella notte nel pieno centro cittadino. Il lutto cittadino è stato proclamato dalla data odierna e fino alla celebrazione delle esequie dei tre giovani.

È stata altresì disposta l'esposizione a mezz'asta delle bandiere Nazionale, Europea e Regionale sugli edifici pubblici dell'intero territorio comunale; l'annullamento di tutte le manifestazioni istituzionali e sportive eventualmente programmate nell'arco della vigenza del lutto cittadino; l'invito al Consiglio Comunale, in occasione della prossima seduta prevista per il giorno 29 Aprile 2025 ad osservare un minuto di silenzio in memoria dei giovani scomparsi; l'invito ai titolari di attività produttive e commerciali presenti sul territorio comunale, all'abbassamento delle serrande dei propri esercizi commerciali in concomitanza dei funerali delle giovani vittime.