Lutto cittadino, ecco i provvedimenti adottati dalla giunta comunale

Sono stati annullati tutti i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso

MONREALE, 28 aprile – Nella giornata di ieri la giunta comunale, convocata in via di urgenza, ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare attuazione e seguito alla proclamazione del lutto cittadino disposta dal sindaco Alberto Arcidiacono dopo l’efferata uccisione dei giovani monrealesi Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvatore Turdo.

È stato, quindi, deliberato l’annullamento di tutti i festeggiamenti programmati dall’amministrazione in onore del Santissimo Crocifisso e lo smontaggio immediato delle luminarie artistiche già installate nelle vie cittadine; oltre a ciò, è stato dato incarico al comandante della Polizia Municipale di revocare tutte le autorizzazioni concesse per l’installazione di giostre, stand gastronomici e bancarelle, vietando anche lo sparo di botti e l’accensione di fuochi pirotecnici.

La giunta, inoltre, ha autorizzato il sindaco ad emanare un’apposita ordinanza per concedere a titolo gratuito i loculi cimiteriali che ospiteranno le salme delle tre giovani vittime e per porre a carico del bilancio comunale tutte le spese funebri.

Come è già stato anticipato dalla nostra testata giornalistica, la tradizionale processione del 3 maggio si svolgerà in forma ridotta e all’insegna dell’austerità, secondo quanto concordato dal vescovo monsignor Gualtiero Isacchi e dal rettore del Santuario della Collegiata don Nicola Gaglio, d’intesa con il consiglio direttivo della confraternita del Santissimo Crocifisso.