Processione confermata, ma solo per pregare il Crocifisso

Sarà effettuata su un percorso ridotto, con qualche momento di riflessione

MONREALE, 29 aprile – Spieghiamo, per esigenze di chiarezza e per non dar vita ad eventuali equivoci, quali saranno le modalità del momento di preghiera organizzato per sabato 3 maggio, nel ricordo delle tre giovani vittime della strage di via Benedetto D’Acquisto.

Dopo l’annullamento di tutte le manifestazioni ludiche, disposto dall’amministrazione comunale, nelle immediatezze dei gravi di fatti di cronaca avvenuti sabato notte, un vertice tra l’arcivescovo Gualtiero Isacchi, il rettore del Santuario della Collegiata, don Nicola Gaglio e la Confraternita del Santissimo Crocifisso, rappresentata da Giuseppe Messina ha stabilito di effettuare una “mini processione” con percorso estremamente ridotto, da intendere, però, solo es esclusivamente come momento di preghiera.

Da festeggiare – lo ribadiamo ed è di tutta evidenza – non c’è proprio nulla. Lo scopo, quindi, è quello di manifestare vicinanza alle famiglie dei ragazzi uccisi attraverso la fede e la preghiera. Chiaramente senza annessi e connessi propri della tradizionale processione (banda musicale, stendardi, giochi di fuoco ecc.), ma in silenzio e meditazione o recitando qualche preghiera.

Le modalità ufficializzate dal presidente della confraternita, Giuseppe Messina, saranno le seguenti: alle 16 sarà celebrata una messa in Collegiata e successivamente il simulacro del Crocifisso sarà portato in forma penitenziale risalendo il corso principale (e non attraverso il quartiere Pozzillo, come era emerso in un primo momento) nel luogo della strage del capitano Basile, a largo Canale. Qui, come avevamo anticipato domenica sera, ci sarà un momento di riflessione e preghiera.

Successivamente il Crocifisso ritornerà in piazza e nel luogo della strage dei di Andrea, Salvo e Massimo. Da lì comincerà una veglia di preghiera in cattedrale fino a notte inoltrata. Il tutto avverrà con l’abito votivo ma senza gonfalone e senza nessun omaggio floreale.