Monreale, affidato dal Comune il servizio di refezione scolastica

L’assessore Roccamatisi: «È essenziale per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica»

MONREALE, 7 maggio - È stata definita la procedura per l’affidamento del servizio di refezione per gli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori di Monreale centro e delle frazioni che svolgono il “tempo pieno”, nonché per i piccoli che frequentano l’asilo nido comunale “Giaccone”.

Al termine dell’esame della documentazione prodotta dalle tre ditte partecipanti alla gara, la commissione giudicatrice ha valutato che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalle cooperative associate “Alta” e “C.O.T.”, entrambe con sede a Palermo.

Sono già stati eseguiti, con esito positivo, i rituali accertamenti per verificare che le cooperative aggiudicatarie siano effettivamente in possesso dei prescritti requisiti, con riferimento anche al rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa antimafia. Va ricordato, infatti, che le attività di ristorazione, di catering e di gestione delle mense rientrano fra quelle ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, secondo la legislazione sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Essendo stati ultimati tutti gli adempimenti burocratici, è adesso intervenuta la formale aggiudicazione dell’appalto; il passaggio successivo riguarda la sottoscrizione del contratto. Il servizio di refezione sarà svolto dal lunedì al venerdì per tutta la durata dell’anno scolastico: indicativamente saranno 350 i pasti giornalieri da fornire.

«La mensa è una risorsa preziosa per la scuola, che va oltre la semplice funzione di refezione, contribuendo al benessere, alla socializzazione, all’uguaglianza sociale e all’educazione alimentare degli alunni - dichiara l’assessore comunale alla pubblica istruzione, Patrizia Roccamatisi (nella foto) - Il “tempo mensa” equivale a più tempo trascorso a scuola e, quindi, a più tempo dedicato al potenziamento e allo sviluppo delle competenze di base e di quelle fondamentali per l’esercizio della cittadinanza. Si tratta, è chiaro, di un servizio essenziale per il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica».

Restando in tema, c’è da segnalare che nei mesi scorsi il Comune di Monreale ha ottenuto dal Ministero dell’istruzione e del merito un contributo di 232.500 euro, con fondi a carico del PNRR, destinato all’allestimento della mensa all’interno della scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo. Per la realizzazione di questo intervento, che dovrà essere completato entro cinque mesi dalla consegna, è già stata espletata la procedura di appalto.