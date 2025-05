Bonus regionale di mille euro per nuovi nati o adottati

L’assessore Oddo: “Pubblicato l’avviso, scade il 16 maggio”

MONREALE, 12 maggio – L’assessore ai Servizi Sociali Riccardo Oddo (nella foto) rende noto che è stato pubblicato l’avviso contenente i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze relative al bonus regionale di 1000 euro in favore dei bambini nati o adottati dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025.

Unitamente all'avviso, è stato approvato il modello di istanza che ciascun richiedente avente diritto dovrà presentare al Comune di Monreale.

Possono presentare istanza un genitore o, in caso di impedimento, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residenza nel territorio della regione siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della regione siciliana da almeno 12 mesi al momento del parto; Nascita del bambino nel territorio della regione siciliana; indicatore I.S.E.E rilasciato dagli uffici abilitati, in corso di validità non superiore a 10.140 euro; cCopia dell’eventuale provvedimento di adozione.

Scadenze per la presentazione delle istanze:

Queste le scadenze per la corretta compilazione e l’inoltro delle istanze:

PRIMO SEMESTRE (Nati dal 1 Ottobre 2024 al 31 Marzo 2025):

Presentazione istanza al Comune di Monreale entro e non oltre il 16 Maggio 2025.

SECONDO SEMESTRE (Nati dal 1 Aprile 2025 al 30 Settembre 2025):

Presentazione istanze al Comune di Monreale entro e non oltre il 14 Novembre 2025.

Modalità di presentazione dell'istanza:

L’Istanza di ammissione, utilizzando il modello allegato (B), dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

al protocollo del Comune di Monreale, sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 8, 90046 Monreale.Tramite posta certificata (PEC) indirizzata a: promozioneterritorio.monreale@pec.it

Si invitano i cittadini interessati a prendere visione dell'avviso pubblico e del modello di istanza, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monreale e sul sito web istituzionale.