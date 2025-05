Il Giro di Sicilia delle auto d’epoca ha fatto tappa oggi a Monreale

Il Comune: “E’ stato un segno di vicinanza e speranza per la comunità”

MONREALE, 13 maggio – Una sosta e una disposizione silenziosa nel parcheggio Torres, quindi l’ingresso a piedi nel centro storico per raggiungere via Benedetto D’Acquisto, luogo della strage del 27 aprile scorso.

Si è svolta sostanzialmente in questo modo la tappa del giro di Sicilia della auto storiche che oggi ha avuto come meta Monreale. Così recita una nota dell’ufficio stampa del Comune, che afferma come l’evento si sia trasformato in “un momento di sentita solidarietà e vicinanza per le famiglie e la comunità locale”.

Dopo aver visitato la città in silenzioso rispetto, i partecipanti hanno voluto incontrare l'amministrazione comunale per esprimere di persona il loro sostegno e la loro vicinanza in questo momento delicato.

“Questo gesto spontaneo e sentito da parte degli appassionati del Giro di Sicilia – ha dichiarato l’assessore Salvo Giangreco – è stato accolto con profonda gratitudine, al contrario di tante inutili strumentalizzazioni che arrecano solo danno alla nostra città e non fanno altro che erigere muri”.