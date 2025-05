Monreale, due vetrine danneggiate nella notte in via Roma

Una presenta il vetro fortemente incrinato, l’altra la porta parzialmente divelta

MONREALE, 19 maggio – Se si è trattato solo di una ragazzata vandalica, di un gesto di piccola delinquenza o di qualcos’altro saranno, eventualmente, le indagini a stabilirlo.

Fatto sta che, verosimilmente nelle ore notturne, due vetrine di altrettanti esercizi commerciali, ubicati in via Roma, a pochi passi da piazza Vittorio Emanuele, sono state danneggiate. In una è stato fortemente incrinato il vetro, da capire con che corpo contundente. L’altra, invece, presenta la porta d’ingresso parzialmente divelta. In entrambi i casi i danni sembrano ingenti sotto il profilo economico.

Probabilmente, chi ha agito ha scelto il cuore della notte, considerato che, ormai da diversi giorni, le vie cittadine, con particolare riguardo per il centro storico, sono continuamente presidiate dalle forze dell’ordine. Nelle prossime ore, verosimilmente, i proprietari dovrebbero sporgere denuncia alla stazione dei carabinieri di Monreale. In questo modo potrebbe mettersi in moto il meccanismo dei controlli con le telecamere di videosorveglianza di cui sono dotati alcuni esercizi commerciali della zona.

Il fatto di stanotte, di per sé spiacevole, anche se va inquadrato nella sua giusta dimensione, senza voler fare in alcun caso allarmismo, assume risvolti particolari, in un momento come questo per la cittadina, ancora particolarmente scossa dopo i noti fatti delittuosi del mese scorso.