Caputo incontra Armao e Falcone: circonvallazione e cinema Imperia nell’agenda

Incontrerò pure il sindaco e gli assessori comunali competenti

MONREALE, 2 febbraio – Il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo ha incontrato il vicepresidente della Regione con delega al Bilancio Gaetano Armao e l'assessore regionale alle infrastrutture e Trasporti Marco Falcone.

Il neo parlamentare ha rappresentato alcune problematiche infrastrutturali che riguardano il territorio della città di Monreale. Oltre alle gravi condizioni delle strade comunali, Caputo ha affrontato la necessità di assicurare interventi per il ripristino dello impianto di pubblica illuminazione lungo la circonvallazione comunale,arteria lungo la quale si sono verificati incidenti anche con esiti locali, causati anche dallo stato di totale buio che crea anche problemi di sicurezza alle numerose attività commerciali.

Attenzione è stata posta anche per quanto concerne l'ex cinema Imperia i cui lavori sono stati da tempo bloccati a causa di un contenzioso in ordine alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Interventi che il parlamentare monrealese ha attenzionato in vista della programmazione dei fondi Fsc destinati alle infrastrutture. "Incontrerò il sindaco e i dirigenti degli uffici comunali competenti ¬ ha dichiarato Mario Caputo ¬ per verificare dal punto di vista amministrativo e tecnico lo stato dei lavori e la tipologia di interventi per contribuire a risolvere alcune problematiche particolarmente sentite dai cittadini. Ritengo che il mio ruolo di unico parlamentare a Monreale – ha aggiunto Mario Caputo –e la mia vicinanza politica al presidente del Parlamento Miccichè e al Governo della Regione debbano essere posti al servizio del territorio e della intera comunità monrealese”.