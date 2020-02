Prescrizione, il gruppo parlamentare di Forza Italia presenta proposta di referendum abrogativo

Caputo: “Una battaglia di civiltà giuridica e di certezza del diritto”

MONREALE, 8 febbraio – Il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, unitamente a tutto il gruppo parlamentare, ha sottoscritto la proposta di referendum abrogativo contro la legge entrata in vigore a gennaio che prevede il blocco dei termini di decorrenza della prescrizione nei processi penali.

La prescrizione del reato, nel nostro ordinamento – recita la proposta abrogativa – è uno strumento che concorre a garantire la certezza dei rapporti giuridici ed impone alla autorità giudiziaria un termine per processare ed eventualmente condannare una persona; termine oltre il quale vi è l’oblio e la cessazione del reato. La prescrizione è stata inserita nell’ordinamento processuale penale – ha affermato Mario Caputo – per garantire che i processi penali si celebrino in un tempo ragionevole in ciò sostanziandosi sia il diritto dell’imputato alla ragionevole durata del suo processo, sia il diritto della persona offesa di ottenere una risposta dallo Stato, in termini di giustizia per il danno subito.

Ho condiviso e sottoscritto questa proposta da Parlamentare che difende il principio del garantismo e del giusto processo – ha continuato Mario Caputo – ma anche da avvocato e operatore del diritto, consapevole delle conseguenze aberranti che una decisione populista e elettorale possa determinare nei confronti del cittadino, che rischia di attendere 25 anni prima di ottenere una decisione sia da condannato che da soggetto assolto. E ho apprezzato che molti autorevoli magistrati durante le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario hanno espresso giudizi fortemente negativi contro una legge voluta da pochi sull’onda del giustizialismo piu’ aberrante . Mi auguro che questa proposta di Forza Italia trovi il massimo del consenso”.