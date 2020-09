Monreale, nasce in Consiglio comunale il gruppo di Forza Italia

Ne faranno parte Mimmo Vittorino e Silvio Terzo

MONREALE, 11 settembre – Si e’ costituito oggi nella Segreteria politica del deputato regionale Mario Caputo il gruppo consiliare di Forza Italia a Monreale.

Mimmo Vittorino e Silvio Terzo entrambi più volte eletti in Consiglio comunale in rappresentanza di liste civiche, hanno formalmente aderito al movimento azzurro dando vita in Consiglio comunale al gruppo politico di Forza Italia. “Dopo un’attenta valutazione del contesto politico cittadino e regionale – hanno affermato Mimmo Vittorino e Silvio Terzo – abbiamo deciso di aderire al partito politico creato da Silvio Berlusconi. Da tempo ne abbiamo condiviso i valori e i progetti moderati e la linea fermamente europeista e, perche’ crediamo nella necessita’ di rafforzare un polo moderato che dia spazio ai valori cristiani e della solidarieta’ e che metta l’uomo al centro della vita politica italiana. La nostra scelta- hanno continuato Silvio Terzo e Mimmo Vittorino – e’ stata anche determinata dall’apprezzamento e dalla condivisione della forte azione politica che sta portando avanti con impegno e passione il parlamentare di Forza Italia Mario Caputo. La sua dedizione e la attenzione alle problematiche cittadine e siciliane stanno dimostrando come una azione politica moderata e attenta al territorio puo’ determinare sviluppo e crescita, senza creare contrapposizioni politiche o partitiche Continueremo con maggiore forza e determinazione a portare avanti la nostra linea politica in un contesto di opposizione costruttiva.



“Sono grato agli amici Mimmo Vittorino e Silvio Terzo – ha dichiarato Mario Caputo – per la loro scelta e per la loro voglia di continuare a fare politica in Forza Italia e sempre con grande attenzione alle esigenze della Citta’ di Monreale . Quando persone serie e impegnate come Mimmo e Silvio determinano decisioni importanti, tutto cio’ dimostra come la politica è fatta da valori e da uomini. Mi auguro che a breve questa importante scelta politica venga condivisa anche da Antonella Giuliano eletta in Forza Italia per la quale ho sempre nutrito stima e apprezzamento per la sua azione politica, portata avanti da oltre cinque anni .Cosi’ come mi auguro che altri Consiglieri comunali da sempre vicini alle idee del centro destra vorranno costruire insieme un progetto politico finalizzato alla crescita sociale, politica, amministrativa ed economica della nostra comunita’.