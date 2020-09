Aboliamo i tributi comunali da ''suolo pubblico'' per incentivare le ristrutturazioni degli immobili

Sarebbe un valido incentivo al mondo dell’edilizia

MONREALE, 12 settembre – Sarebbe auspicabile che, alla luce della conclamata crisi del Covid-19 il Comune di Monreale potesse aderire ad un ulteriore ed interessante iniziativa di abolizione o riduzione laddove possibile delle riscossioni sul costo di costruzione e oneri di occupazione di suolo pubblico.

Lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia, Mimmo Vittorino a proposito delle misure governative adottate con il cosiddetto “Bonus Facciate” e del Superbonus 110% con cui i cittadini avranno la possibilità di riqualificare immobili.

“Così facendo – scrive Vittorino – non solo darebbe la possibilità di spesa più elevata ai cittadini di poter usufruire di un maggior potere di spesa ma darebbe in un secondo momento uno slancio tributario al comune stesso poiché renderebbe più allettante la ristrutturazione edilizia di vecchi fabbricati collabenti {non produttori di redditi fiscali e quindi non interessati dal pagamento di tributi} posti all’interno del centro storico e non che al momento rendono pregiudizio alla pubblica incolumità. In ultima analisi si potrebbe proporre l’abolizione di pagamento dei tributi dovuti per dare un maggiore slancio al mondo dell’edilizia locale che conta un numero considerevole di concittadini operanti nel settore e un ammodernamento del patrimonio edilizio ormai datato e vetusto”.