Revocare l'attuale piano viario, sospensione strisce blu e ripristino della circolare interna

Presentato ordine del giorno dagli azzurri Vittorino e Terzo sulla viabilità: "Non più attuale, pericoloso e penalizza i commercianti"

MONREALE, 11 novembre – "Le mutate condizioni sanitarie e la assenza di turisti rendono non più attuali le condizioni che avevano indotto l'amministrazione comunale ad adottare la modifica della viabilità cittadina, che per altro oggi si traducono in una insostenibile situazione di disagio commerciale per i nostri operatori".

A dichiararlo, i consiglieri comunali dì Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo che hanno presentato un ordine del giorno per impegnare la amministrazione comunale a revocare l'attuale senso di marcia che impone l'attraversamento di via Roma in senso inverso a quello da sempre utilizzato. Vittorino e Terzo hanno anche chiesto di sospendere i pagamenti delle aree blu di sosta e di ripristinare la circolare che collega la Circonvallazione con il centro cittadino. "Se in periodo estivo tale provvedimento poteva avere una logica - hanno affermato i due esponenti azzurri - oggi i provvedimenti anti Covid 19 e l'assenza di turisti, hanno reso tali limitazioni insostenibili e penalizzanti per i cittadini e i commercianti. Per tacere delle proteste dei residenti della via Antonio Veneziano bassa per il traffico che nonostante il divieto, di fatto, è stato deviato in quella zona del centro storico, oltre l'oggettiva condizione di pericolo recata ai pedoni, considerando l'importante flusso di mezzi che vi convergono. La conseguenza del divieto di accedere da Palermo alla piazza Vittorio Emanuele ha di fatto spostato l'asse commerciale alla Rocca e in corso Calatafimi con grave danno per i nostri operatori commercialim, già colpiti dalle misure limitative per esigenze sanitarie. Così come appare incomprensibile fare pagare le aree di sosta in un momento di grave crisi. Siamo certi - conludono i forzisti - che il Consiglio comunale condividerà le preoccupazioni dei nostri operatori".