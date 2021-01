Servizi Sociali potenziati, migliori risposte ai cittadini

“Un risultato ascrivibile a questa amministrazione”

MONREALE, 25 gennaio – “E' di questi giorni l'annuncio da parte del sindaco Alberto Arcidiacono e dall'assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo di un finanziamento da parte del governo nazionale attraverso la legge "328 del 2000 Pon Povertà" di circa 200 mila euro per il secondo semestre 2021”.

Lo afferma il segretario del Partito Democratico di Monreale, Silvio Russo a proposito delle annunciate assunzioni presso il comune di Monreale che serviranno a potenziare il settore dei Servizi Sociali.

“Gli uffici – prosegue Russo – sono stati messi duramente alla prova in questo ultimo anno a causa della Pandemia COVID-19 per il moltiplicarsi delle prestazioni effettuate per via dei numerosi aiuti varati dal Governo, volti al sostentamento delle numerose famiglie più disagiate.

Grazie a queste somme, gli uffici dei servizi sociali del Comune di Monreale saranno supportati da 5 assistenti sociali, 1 psicologo, e 2 assistenti amministrativi.

Questo è un risultato ascrivibile a questa amministrazione che, attraverso il lavoro sodo ed intenso dell'assessore Russo e degli uffici preposti, ha potuto dare risposte ai cittadini nel mondo dell' assistenza sociale.

Basti pensare che attualmente negli uffici di via Venero lavorano in media solo 11 unità con diverse mansioni un organico estremamente ridotto rispetto alla mole di lavoro.

Ecco, grazie a queste nuove assunzioni e alle professionalità previste, questa amministrazione darà un volto nuovo agli uffici del Servizio Sociale, magari con un occhio attento anche alla logistica ed alla struttura della loro collocazione pensandoli più capienti ed accoglienti forse, sia per i lavoratori, che per gli utenti che ogni giorno si recano a centinaia alla ricerca di un aiuto concreto”.