Lunedì 26 il Consiglio comunale: in discussione ancora la gestione del cimitero monumentale

Lunedì 26 il Consiglio comunale: in discussione ancora la gestione del cimitero monumentale

All'ordine del giorno anche l'attivazione del pozzo Aglisotto e l'accesso al fondo asilo nido e scuole dell'infanzia

MONREALE, 19 aprile - È stato convocato per lunedì prossimo, 26 aprile, il consiglio comunale. L'assemblea, che si riunirà come di consueto, a Villa Savoia a partire dalle ore 18, passerà in rassegna i diversi punti all'ordine del giorno già resi pubblici nell'albo pretorio.

Si discuterà ancora della gestione del cimitero monumentale, con annessa richiesta di dilazione del pagamento del costo del loculo cimiteriale. Tra gli argomenti anche gli interventi di spurgo e di verifica delle acque del pozzo Aglisotto, l'accesso al fondo asili nido e scuole dell'infanzia, l'adozione di un piano generale per gli impianti pubblicitari del Comune di Monreale e il regolamento per l'istituzione del canone unico patrimoniale.