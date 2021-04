Il Consiglio comunale approva il regolamento del canone unico patrimoniale

Ne sostituisce alcuni vecchi del settore

MONREALE, 27 aprile – Un unico regolamento per normare a livello comunale i canoni relativi all’occupazione di spazi ed aree pubbliche, la pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e l’installazione dei mezzi pubblicitari.

A dire sì è stato ieri sera il Consiglio comunale riunito nei locali di villa Savoia, che ha approvato quindi il cosiddetto l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale .

.L’atto ha ottenuto il visto degli uffici finanziari comunali. Il regolamento che consta di 69 articoli accorpa, sostituisce e supera, come detto, il vecchio regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed il vecchio regolamento per l'applicazione del canone di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni ed installazione dei mezzi pubblicitari. A presentare l’atto è intervenuto l’assessore alle finanze Luigi D’Eliseo .