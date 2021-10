Consiglio comunale, il bilancio stabilmente riequilibrato approda in aula

Consiglio comunale, il bilancio stabilmente riequilibrato approda in aula

La seduta martedì prossimo alle ore 18 al Collegio di Maria

MONREALE, 20 ottobre – Approderà in aula martedì prossimo, 26 ottobre il testo con cui il comune vorrà dare vita al bilancio “stabilmente riequilibrato 2018-2022” per dare una sterzata alla difficile situazione contabile, derivante proprio dall’assenza di questo documento.

Nella giornata di oggi il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia ha ufficializzato la convocazione dell’assise municipale fissandola per le 18, nel salone “Gaetano Millunzi” del Collegio di Maria. Prevedibile (oltre che auspicabile) un serrato dibattito sull’argomento, data l’importanza della tematica proposta. Difficile fin da ora prevedere una mancata approvazione del documento, alla luce, tra l’altro, della rafforzata maggioranza a sostegno dell’azione governativa del sindaco Alberto Arcidiacono, forte dell’ultima new entry: quella del consigliere Antonella Giuliano, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il passaggio alla compagine di governo della città.

La seduta consiliare sarà preceduta dalla trattazione di ben sette punti corrispondenti ad altrettanti debiti fuori bilancio che l’assemblea è chiamata ad esaminare. Completa l’ordine del giorno l’istanza di riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato all’Ipab “Reclusorio delle Orfane Vergini di Monreale”, per il quale il Consiglio è tenuto ad esprimere un parere.