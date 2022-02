Monreale, villetta di Aquino: petizione di Forza Italia per denunciare lo stato di degrado

Vittorino e Terzo: “Disinteresse dell’amministrazione o ritorsione politica?”

MONREALE, 25 febbraio – “Apprendiamo con vivo piacere, da cittadini, che l’amministrazione comunale ha presentato diverse schede progettuali per chiedere il finanziamento di diverse opere pubbliche a valere sui fondi del PNRR.

Ci stupisce che in tali previsioni non rientri la ristrutturazione e riqualificazione della villetta sita nella piazza della frazione di Aquino. Ci chiediamo se si tratta di una svista, di semplice disinteresse verso una opera pubblica importante per i cittadini residenti ad Aquino o, come temiamo una sorta di ridicola avversione nei riguardi di un progetto fortemente voluto da Forza Italia e sostenuto con forza dal nostro parlamentare Mario Caputo”.

A dichiararlo i consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, che unitamente al direttivo del circolo di Forza Italia di Monreale avvieranno una raccolta di firme ad Aquino per denunciare non soltanto lo stato di degrado in cui versa lo spazio verde della frazione, ma anche l’esistenza di un progetto definitivo oggi in possesso dell’amministrazione comunale, redatto dall’ingegnere Annalisa Agrusa e consegnato al sindaco il 2 marzo 2021. “Come e’ noto – hanno affermato Vittorino e Terzo – grazie alla dedizione di Mario Caputo, un valente professionista ha redatto a titolo esclusivamente gratuito un progetto definitivo pronto per essere approvato dalla Giunta per renderlo esecutivo in caso di finanziamento, al fine di valorizzare la villa della piazza di Aquino.

Peraltro Mario Caputo, unitamente al gruppo consiliare di Forza Italia – hanno ribadito Terzo e Vittorino – ha incontrato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, che ha dimostrato grande interesse per il progetto e per la valenza che l’opera pubblica riveste per migliorare la qualità della vita dei residenti, un nuovo impianto di illuminazione e sono previsti, infatti, nuovi spazi verdi, aree per attivita’ ludiche per i ragazzi e luoghi per incontri culturali. Evidentemente questo progetto ha il “difetto“ di essere fortemente voluto da Mario Caputo del partito di Forza Italia. Noi che rifiutiamo ogni forma di pregiudizio politico, abbiamo deciso di avviare una raccolta di firme tra i residenti della frazione al fine di richiamare l’amministrazione al preciso dovere politico e morale di salvaguardare gli interessi dei cittadini, prima di tutto“.