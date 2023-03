I neo entrati in giunta e in Consiglio comunale giovani motivati ed entusiasti

"Nonostante l'età anagrafica vantano già esperienza di tutto rispetto"

MONREALE, 2 marzo – “Do il benvenuto in Consiglio comunale a Valeria Giardi, che subentra a Giuseppe Di Verde, e agli assessori Antonella Giuliano e Fabrizio Lo Verso che ora fanno parte della squadra amministrativa della città”.

Lo rende noto il presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia a proposito dei cambiamenti avvenuti tanto in giunta, quanto in Consiglio, successivi alle nomine di Antonella Giuliano e Fabrizio Lo Verso nell'esecutivo cittadino, cui ha fatto seguito l'ingresso nell'assise municipale di Valeria Giardi.

“Si tratta in tutti e tre i casi – ha aggiunto Intravaia – di giovani motivati ed entusiasti e questo ci riempie di speranza rispetto al futuro della nostra città. I due nuovi assessori, nonostante l’età anagrafica, vantano già un’esperienza politica di tutto rispetto e un’attività consiliare che costituisce un ricco bagaglio per affrontare la difficile sfida di amministrare una città bellissima e complessa come Monreale. Al neo consigliere e ai neo assessori i migliori auguri di buon lavoro”.