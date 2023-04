Amministrative 2024, al via le manovre di Forza Italia

Gli azzurri cercano ci capire quale sarà il percorso da intraprendere in vista della tornata elettorale del prossimo anno

MONREALE, 21 aprile – Manca ancora poco più di una anno alle prossime amministrative che porteranno Monreale al rinnovo delle cariche cittadine, ma già le grandi manovre all'interno delle varie forze politiche hanno preso il via e da un po' di tempo, ormai, è iniziata l'ora di cercare di individuare percorso politici da seguire e alleanze da stringere.

A quest regola non fa eccezione nemmeno Forza Italia, che si guarda intorno per determinare le proprie strategie politiche. È dei giorni scorsi la riunione con la quale il capogruppo consiliare degli azzurri, Mimmo Vittorino, assieme al “collega” Silvio Terzo ha messo attorno a un tavolo simpatizzanti ed esponenti vari che gravitano nell'area forzista per iniziare una discussione sul futuro del partito e programmare il percorso da intraprendere per le prossime elezioni comunali del 2024.

“Dopo una discussione pacata nei toni e molto propositiva – si apprende attraverso una nota – si è deciso di avviare interlocuzioni con altri partiti di centrodestra per arrivare ad un candidato unico su Monreale. Nei prossimi giorni, inoltre, i consiglieri incontreranno il coordinatore regionale per metterlo al corrente degli “umori” del gruppo.