Pd, domani l'assemblea cittadina: Tonino Sciortino verso la segreteria

Sembra il nome in grado di cucire le varie anime del partito

MONREALE, 21 aprile – I tempi sono maturi per le elezione del segretario cittadino del PD. Sembra esserci, dopo varie consultazioni, un nome unitario in grado di ottenere un consenso tale da portare fuori il gruppo dall'impasse.

È in programma per domani alle 9.30 al Collegio di Maria l'assemblea cittadina dei Dem. Negli ultimi giorni si fa strada l’ipotesi che gli iscritti nomino una persona diversa da quella di Fabio Zanetti, il nome che si rincorre è quello di Tonino Sciortino (nella foto). L'avvocato monrealese dovrebbe "blindare" l'accordo trasversale tra le due maggiori correnti all'interno del partito.

Il cerchio si stringe, quindi, attorno a Sciortino che nelle ultime elezioni amministrative era tra i candidati a sostegno del sindaco Alberto Arcidiacono, nella lista Obiettivo Futuro. Salta l'ipotesi Fabio Zanetti, che era sceso in campo per cercare di unire le anime del gruppo e fuori dai giochi, ancor prima, Raimondo Burgio, unico candidato ma che non ha mai trovato il consenso di alcuni esponenti del gruppo.

Dopo queste elezioni, per il Partito Democratico inizia un percorso di ricostruzione, c'è la necessità di riscrivere un progetto di centro sinistra con apertura verso liste civiche del centro. Il gruppo, dopo l'ultima esperienza politica che lo ha visto sgretolarsi durante le ultime elezioni, ha avvertito successivamente la responsabilità di rimettere assieme i "pezzi" anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

E non è escluso che possa approdare in consiglio comunale già nei prossimi mesi. Il rientro nel partito di diversi membri, fuoriusciti dal gruppo per divergenze politiche e candidati in altre liste civiche, potrebbe portare anche alla costituzione del gruppo consiliare. Attualmente i dem tra gli scranni sono Ignazio Davi, Sandro Russo e Davide Mirto.