Sandro Russo si autosospende dal Pd e resta assessore

“Necessario portare a termine alcuni progetti in itinere”

MONREALE, 30 giugno – L'assessore ai Servizi sociali, Sandro Russo si autosospende dal Partito Democratico. La comunicazione è arrivata in serata attraverso una nota diffusa dallo stesso Russo.

Alla base della decisione, stando a ciò che comunica l’assessore, la necessità di “portare a termine alcuni progetti in itinere”. Russo, va ricordato, era stato eletto alle ultime amministrative nella Lista Civica "Obiettivo Futuro" in appoggio al sindaco Alberto Arcidiacono.

Adesso il passo indietro, a livello di partito, “considerata la decisione del gruppo dirigente locale di non appoggiare l'amministrazione Arcidiacono”. Russo tiene, però, a puntualizzare “di essere un uomo del Partito Democratico e qualunque sia la decisione ultima, ci sarà sempre”.

“Si augura, inoltre, che altri dirigenti locali e consiglieri comunali iscritti al PD, ma eletti in altre liste civiche, abbiano lo stesso spirito inclusivo per contribuire alla crescita del nuovo PD locale con l'elezione del segretario cittadino Sciortino Antonino e del PD nazionale con il segretario di Elly Schlein.