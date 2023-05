Consiglio comunale, disco verde al programma triennale delle opere pubbliche

Settantaquattro interventi per oltre 200 milioni di euro

MONREALE, 24 maggio – Settantaquattro interventi per un totale di oltre 200 milioni di euro. È il programma triennale dei lavori pubblici approvato dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì, che aveva, fra gli altri, questo atto deliberativo all'ordine del giorno.

Il documento è stato approvato con 12 voti favorevoli e due astenuti (Costantini e Vittorino)sui 14 consiglieri su 24 presenti in aula.

Gli interventi, così come sempre avviene, sono stati “spalmati” sul triennio e catalogati con un indice di priorità determinato da criteri d'urgenza, fattibilità e disponibilità finanziaria. Come sempre, si tratta di un elenco molto lungo e vario, che rappresenta un po' tutto ciò di cui abbisogna l'amministrazione comunale in termini di opere pubbliche.

Fra gli interventi più significativi troviamo realizzazione del nuovo complesso cimiteriale, la ristrutturazione della scuola materna di via Polizzi in Pioppo, così come i lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento sismico e la messa in sicurezza degli istituti "Antonio Veneziano", “Francesca Morvillo”, il plesso “Albano” di Villaciambra, della primaria “D'Acquisto” di Pioppo, della scuola dell'infanzia di Villaciambra e dell'asilo nido di via Venero.