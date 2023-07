Forza Italia apra una discussione per programmare il futuro

Riceviamo e pubblichiamo...

Gentile direttore,

le invio questa nota a titolo personale per fare sì che all'interno di Forza Italia si possa aprire una discussione chiara e decisa al fine di arrivare con le idee chiare alle elezioni comunali che si terranno il prossimo anno nella nostra amata cittadina.

Qualche mese fa su input del gruppo consiliare abbiamo riunito i simpatizzanti del partito per capire quale strada seguire, ma da allora nulla più. Pur comprendendo le varie vicissitudini che il partito sta affrontando sia a livello regionale che nazionale, non si comprende il perché di questo ritardo. Ancora oggi non ci siamo seduti attorno ad un tavolo per discutere e programmare il futuro del partito soprattutto a livello comunale, cosa che altri gruppi politici hanno già fatto.

Se è chiara l'appartenenza al centrodestra dovrebbe essere piuttosto chiaro il fatto che a Monreale dobbiamo tentare di essere uniti per portare avanti un progetto moderato che guarda sempre più ai bisogni dei cittadini. Oggi appare molto chiaro che dobbiamo unire tutte le anime accomunate da medesimi valori per una nuova stagione di politica virtuosa.

Si ritiene che tutte le forze moderate debbano stare sotto la stessa bandiera ed è abbastanza chiaro che l'attuale sindaco potrebbe guidare questa ipotetica compagine continuando quel lavoro egregio svolto fino ad oggi. Senza voler sollevare polemiche, mi aspetto che al più presto i coordinatori sia regionale che provinciale, vogliano ascoltare le voci di chi in questi anni ha portato in maniera ufficiale e con grande lavoro il simbolo di Forza Italia all'interno del consiglio comunale di Monreale.

* Consigliere comunale di Forza Italia