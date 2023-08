Amministrative 2024, Mimmo Vittorino ufficializza il passaggio in maggioranza

Con lui arriva l'ufficialità anche per Rita Acquaviva

MONREALE, 23 agosto – Il consigliere comunale Mimmo Vittorino passa ufficialmente in maggioranza. Lo fa in vista delle amministrative della primavera del 2024, annunciando il passaggio attraverso un breve comunicato stampa che coinvolge anche Rita Acquaviva, già candidata alle ultime comunali nelle fila di Alternativa Civica.

“Queste poche righe – scrive Vittorino – accompagnano il risultato di una riflessione politica mia e del gruppo che mi onoro di rappresentare. A poco più di otto mesi dalle amministrative, riteniamo necessario delineare un nuovo percorso politico, un progetto a lungo termine al centro del quale deve esserci il bene di Monreale e dei nostri concittadini.

Per questo io e Rita Acquaviva, in rappresentanza di quanti credono nella attività fino ad oggi condotta, significhiamo il passaggio nella compagine governativa guidata dal sindaco. È doveroso precisare – aggiunge – che l’adesione al gruppo civico La Nostra Terra non contrasta con la nostra militanza attiva, a livello regionale, nel partito Forza Italia al fianco dell’onorevole Gaspare Vitrano. Rimaniamo moderati ma riteniamo sia necessario guardare con sentimenti politici locali ripartendo proprio dal nostro territorio e dalla città che amiamo”.