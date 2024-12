La composizione della consulta giovanile non rispecchia il regolamento e va modificata

Riceviamo e pubblichiamo...

Caro Direttore,

andando a rileggere gli atti che hanno portato alla costituzione dell'assemblea della consulta è d’obbligo rilevare che la composizione della stessa non rispecchia l'articolo7 del regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n° 81 del 20 dicembre 2021.

Riporto fedelmente l'art. 7 cosi come scritto;

ART. 7 COMPOSIZIONE

La Consulta è composta:



• da n. 3 rappresentanti giovanili per ogni frazione;

• da n. 8 rappresentanti giovanili di Monreale Centro;

• da un componente giovanile in rappresentanza delle categorie dei commercianti;

• da un componente giovanile in rappresentanza delle categorie degli artigiani;

• da un rappresentante degli studenti per ogni Scuola Superiore, esistente nel territorio comunale, che abbiano compiuto almeno i 16 anni di età;

• da un rappresentante per Associazione e Organizzazioni di promozione sociale regolarmente costituite e operanti sul territorio.

I Componenti delle frazioni e centro designati dai Capigruppo dei partiti in modo proporzionale rispetto la loro rappresentanza in Consiglio Comunale e nominati dal Sindaco; gli altri rappresentanti sono designati dalle varie rappresentanze e, anch'essi, sono nominati dal Sindaco.

I componenti della Consulta devono avere un età compresa tra i 18 anni ed i 36 anni, salvo quanto sopra previsto per i rappresentanti della Scuola Superiore. Sono membri di diritto della Consulta il Sindaco (o suo delegato) e l'Assessore alle Politiche Giovanili, senza diritto di voto.

Non mi pare che l'attuale composizione rispecchi i criteri che il regolamento riporta. Siccome riteniamo che questo organismo è costituito in rappresentanza del territorio e vista la nostra particolare composizione con 5 frazioni, riteniamo che non vengono rispettati i criteri di rappresentanza.

Non vedo le Organizzazione Sindacali presenti nel territorio rappresentate in questa assemblea ecc..,Pertanto chiedo che venga sciolta questa assemblea e si riparta in applicazione del regolamento. Se qualcuno pensa che questo organismo deve rappresentare gli interessi di qualcuno è fuori strada è arrivato il momento che in questo comune vengano ripristinate le regole democratiche di rappresentanza.

Pertanto chiedo lo scioglimento dell'assemblea e la ricomposizione della stessa in applicazione del regolamento. L'appello è rivolto al consiglio comunale che prenda atto che un regolamento da loro approvato non è rispettato.

* candidato a sindaco del PD alle ultime amministrative