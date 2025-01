Rinvio del Consiglio comunale, Russo: “Forse c’è dell’altro”

Il consigliere Pd fa sentire la sua voce sulla questione della nomina della commissione elettorale

MONREALE, 23 gennaio – “Due assessori che votano contro una precisa volontà del sindaco è un fatto che reputo estremamente grave dal punto di vista politico”.

Lo afferma il consigliere comunale del Partito Democratico, Sandro Russo (nella foto) a proposito della richiesta di rinvio della seduta del Consiglio comunale chiesta dal gruppo “La Nostra Terra” (la lista del sindaco) ed osteggiata dal vicesindaco Riccardo Oddo e dall’assessore alla Cultura, Fabrizio Lo Verso, che hanno votato contro.

“In presenza di un fatto di questa portata – dice ancora Russo a MonrealeNews – logica politica vorrebbe che il sindaco chieda le dimissioni dei due assessori. Diversamente, siamo legittimati a dedurre che in ballo ci siano altre questioni che noi non conosciamo e che non si limitano alla sola vicenda della nomina della commissione elettorale”.

Per la cronaca, dopo che ieri la seduta è stata rinviata proprio per fare in modo che si possa trovare la quadra sulla questione, il presidente Marco Intravaia ha fissato la nuova seduta per le ore 19 di lunedì 27 gennaio.