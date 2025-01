Consiglio comunale: alla fine la quadra si trova, eletta la commissione elettorale

La Nostra Terra fa un passo indietro, ma si apre la questione “Mosaico”

MONREALE, 28 gennaio – Alla fine l’elezione c’è stata, ma se dovesse restare qualche strascico all’interno della maggioranza non saremmo affatto sorpresi.

Nella seduta di ieri sera il Consiglio comunale ha eletto i componenti della commissione elettorale, mettendo fine quindi ad una “querelle” che era iniziata durante la seduta precedente, che si era conclusa con una controversa decisione di rinvio, in attesa di trovare la quadra.

Ieri l’aula ha detto che della commissione elettorale (ricordiamo che è quella che sceglie gli scrutatori di seggio quando ci sono le votazioni) faranno parte Pippo Lo Coco (Lista Intravaia), Valeria Giardi (DC) e Sandro Russo (PD). Quest’ultimo in quota minoranza, mentre i primi due sono quelli che hanno superato il “barrage” della maggioranza, dal quale, invece, è stato escluso Andrea Noto (La Nostra Terra). Una decisione questa che era emersa durante l’incontro di maggioranza propedeutico alla seduta consiliare, che ha visto la lista del sindaco (La Nostra Terra) fare un passo indietro e rinunciare al posto di Noto in commissione, cui comunque è andato il ruolo di consigliere supplente.

E il Mosaico? Il gruppo non ha dato prova di compattezza, dal momento che Francesco La Barbera, che forse non ha ancora digerito lo stop al ruolo di assessore impostogli nell’ultimo rimpasto, ha votato per se stesso, mentre Fabrizio Lo Verso ha votato assieme alla lista Intravaia.

Come si vede ci sono tutte le premesse per l’apertura di un nuovo tavolo di confronto, poiché è di tutta evidenza che qualche scricchiolio sia più di un’ipotesi, senza contare che non sembra ancora del tutto chiarita la questione Oddo, che – da vicesindaco – ha votato in maniera differente da quella che era la decisione del sindaco di rinviare la seduta. Anche questo fatto potrebbe essere oggetto di una dialettica politica di non piccolo calibro.