Forza Italia a Monreale il partito più consistente

Intravaia: “10 consiglieri comunali, il vicepresidente e il presidente del Consiglio, tre assessori, il vicesindaco e il sindaco”

MONREALE, 5 aprile - “Forza Italia, oggi, a Monreale, è la forza politica più consistente, potendo contare su ben 10 consiglieri comunali, il vicepresidente e il presidente del Consiglio, tre assessori, il vicesindaco e il sindaco”.

Sono le parole con cui il deputato regionale di FI Marco Intravaia ha accolto la formazione ufficiale della squadra di Forza Italia a Monreale. “Questa è la nostra squadra – dice ancora Intravaia – ufficializzata alla presenza del coordinatore regionale del partito Marcello Caruso. In questa giornata così speciale per tutti noi, voglio esprimere grande soddisfazione e gioia per l’opportunità di continuare il proficuo percorso che ormai da anni mi lega all’amico sindaco Alberto Arcidiacono, cui va la mia più sincera gratitudine, nelle fila di Forza Italia.

Un risultato raggiunto grazie al coordinatore Caruso e a quello provinciale Pietro Alongi, inserito con coerenza ed armonia nel progetto cui lavorano instancabilmente il segretario nazionale Antonio Tajani e il presidente della Regione Renato Schifani”.