Castrense Ganci nuovo presidente del comitato locale di Palermo dell’International Police Association

Tra i collaboratori anche l’altro monrealese Salvatore Grasso

MONREALE, 22 febbraio – E’ il monrealese Castrense Ganci il nuovo presidente del comitato locale di Palermo dell’International Police Association (I.P.A.), la prestigiosa e piu antica associazione mondiale di poliziotti. È stato eletto durante l’assemblea associativa che si è tenuta lo scorso 25 gennaio.

Ganci rimarrà in carica per i prossimi quattro anni e avrà come collaboratori oltre che il vice presidente Diego Pennisi, il segretario Angelo Di Bella, il suo vice Gaetano Di Silvestro, il tesoriere Sigismondo Sciulara ed il suo vice, il monrealese Salvatore "Sammy" Grasso, commissario presso il Corpo di Polizia Municipale di Palermo. I soci, come afferma una nota, si sono determinati sulla figura del Commissario Capo Ganci per le sue doti organizzative, professionali e per la sua esperienza nel mondo dell’associazionismo specifico nelle forze di polizia avendo già ricoperto prestigiose e massime cariche regionali nonché ai vertici nazionali, e per le sue attività di rappresentanza istituzionale in diversi continenti.

L’I.P.A. è un’associazione di polizia che si propone di perseguire, senza distinzione di grado, sesso, razza o religione, il nobile scopo di diffondere l’unione, l’amicizia e la cooperazione fra gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia di tutti gli Stati del mondo e di elevarne, al contempo, il livello culturale sviluppando la collaborazione, incoraggiando e sostenendo le attività professionali, ricreative, culturali e sportive. L’ I.P.A. si ispira ai principi enunciati nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo declamata nel 1948 dalle Nazioni Unite e contribuisce, nel limite delle sue possibilità, all’intesa ed al mantenimento della pace nel mondo.

L’ I.P.A. nel mondo è presente in 70 Paesi e conta quasi 400.000 associati.

In Italia nasce nel 1957 a Napoli, conta quasi 15.000 associati tra gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera.

Il Comitato Locale di Palermo è stato fondato quasi 50 anni fa, è stato il primo a costituirsi in Sicilia ed ha visto tra i suoi presidenti molti dei comandanti che si sono succeduti al vertice della polizia municipale di via Dogali.

Tra le attività in itinere, la presenza in molte scuole della regione per portare un messaggio di vita attraverso degli incontri emozionali sul tema della sicurezza stradale agli studenti dalle terze medie inferiori fino all’ultima classe delle medie superiori, e la collaborazione nell’organizzazione del convegno che si terrà a Palermo al palazzo Pantelleria-Varvaro, il 12 marzo, su “Joe Petrosino, l’ Incorruttibile” ( poliziotto), nel 111° anno della sua uccisione per mano mafiosa.