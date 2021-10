Palermo, i Carabinieri donano libri alle biblioteche dei quartieri indigenti

Coinvolti nell’iniziativa, volta a contrastare il disagio sociale, i quartieri Brancaccio, Capo, Kalsa e Albergheria

PALERMO, 23 ottobre – Continuano le donazioni di libri alle biblioteche di alcuni quartieri del capoluogo da parte dei Carabinieri: i comandanti delle stazioni di Palermo Centro e di Piazza Marina, in sinergia con quelli di Brancaccio, hanno fatto dono di libri alle biblioteche presenti a Brancaccio, Kalsa, Capo e Albergheria. L'iniziativa, volta a contrastare quelle condotte devianti che spesso sfociano nella criminalità e di cui i più giovani non mancano di essere purtroppo protagonisti, ha come obbiettivo anche il supporto a tutte le associazioni impegnate a promuovere la legalità nel territorio. Partire dai più piccoli, per cambiare radicalmente e in meglio la società tutta.

Dopo la donazione fatta alla biblioteca "Giufà" dello Zen 2 in occasione dello "Zen Book Festival", tenutosi nel mese di settembre, i Carabinieri hanno consegnato fumetti e libri illustrati alla biblioteca comunale di Brancaccio, a quella "Piccolo Principe" sita nel quartiere Capo, nonché alla biblioteca per bambini e ragazzi "Le Balate", curata dall'omonima associazione operante nella chiesa della Santissima Annunziata dell'Albergheria e alla "BibliOfficina" della Kalsa.