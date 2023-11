Palermo, il questore Vito Calvino incontra la sezione Anps di Monreale

L’incontro è avvenuto ieri presso la Questura di Palermo

PALERMO, 18 novembre – L'Associazione nazionale della Polizia di Stato, sezione di Monreale, ha incontrato ieri il nuovo questore di Palermo, Vito Calvino.

Negli uffici della Questura, il Presidente Santo Gaziano, accompagnato dai membri del consiglio direttivo, ha incontrato il neo questore della provincia di Palermo. L'incontro si è svolto in un clima semplice e di grande cordialità ed è stato improntato sull'unità di intenti del Questore e del Presidente per prossime e future collaborazioni nelle attività istituzionali della Polizia di Stato con riferimento a tutte quelle iniziative che possano avere risonanza sociale.

Il Presidente Santo Gaziano ha ricordato il ruolo dell'Anps che, costituita da poliziotti in servizio, in congedo e da soci simpatizzanti e sostenitori, opera sul territorio per promuovere i valori della solidarietà sociale e a tutela della cittadinanza, oltre a promuovere il ricordo e la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per garantire giustizia e legalità.

Al termine dell'incontro il consiglio direttivo ha donato al questore il crest dell’Anps di Monreale.