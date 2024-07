Un guasto a una tubatura spara l’acqua verso il cielo: Palermo come Ginevra

Un getto che sembra un’attrazione turistica diventa il simbolo dello spreco

PALERMO, 31 luglio – Non è Ginevra, celebre per il suo immenso getto d’acqua sul lago Lemano, simbolo della città. E non è neanche il Molo Trapezoidale, dove i giochi d’acqua sono ormai uno spettacolo. Molto più modestamente è corso Calatafimi, esattamente alla Rocca, tra Palermo e Monreale.

Probabilmente per un guasto, una tubatura dell’acqua si è spaccata, facendosi largo pure sull’asfalto. Il risultato è decisamente simile a ciò che accade nella città elvetica con un getto d’acqua che, complice una pressione evidentemente notevole, dalle prime ore della mattinata di oggi si innalza per circa una decina di metri e forse anche più, costringendo le vetture che passano da lì (e soprattutto le moto) ad effettuare una netta gimkana per non subire danni o, nel caso delle moto, per non incorrere in una doccia non voluta.

L’episodio, ovviamente banale, non rappresenta certo un bel vedere in un momento di crisi idrica conclamata, nella quale l’Amap, ente gestore della distribuzione nella città di Palermo, è costretta ad abbassare la pressione nelle condotte idriche per consentire una durata maggiore delle risorse idriche, al momento veramente scarse ed arrivare con scorte sufficienti a dicembre, quando – si spera – Giove Pluvio possa tornare a rimpinguare gli invasi e togliere la sete che aleggia come uno spettro sulle teste di milioni di cittadini siciliani.