Via San Martino, ancora crolli di alberi

È l’ennesimo episodio di questo tipo. Provvedimenti non più rinviabili

PALERMO, 17 gennaio – «Oggi si è verificato l'ennesimo crollo di alberi in via San Martino a Boccadifalco, un episodio che ha causato il danneggiamento di un palo dell'illuminazione pubblica e ha lambito la chiesa Maria SS Addolorata ai Ponticelli».

Lo dichiara Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale di Palermo. «Nonostante le numerose note e sollecitazioni urgenti inviate all’amministrazione comunale – prosegue – dove erano stati richiesti sopralluoghi, verifiche e interventi tempestivi nel tratto di strada lato Palermo che collega con Piano Geli, la situazione non è stata affrontata con la necessaria urgenza.

Negli ultimi mesi, si sono susseguiti continui episodi di crollo di alberi in quest'area, danneggiati a seguito dell'incendio del luglio 2023, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini».