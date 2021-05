E le stelle stanno a guardare la mia Monreale chiaroscurale in fieri

“E le stelle stanno a guardare” è stato il titolo di un grande romanzo di Joseph Cronin, pubblicato pe la prima volta nel 1935. Dal libro sono stati ratti un film nel 1939, due Fiction Televisive nei primi anni settanta, ed un’Opera Teatrale.

Le Stelle che stanno a guardare la mia Monreale chiaroscurale e terra natìa, non demordono una frazione di secondo nell’opera di sorveglianza attiva e continua della mia perla di Labuan. Considerato che la nostra tenera città si trova nella Galassia Nord-Ovest dell’Arcipelago delle Aurore Boreali, sarà un compito complesso per le nostre Stelle ed Astri Siderali, monitorare 24 ore al giorno la nostra Monreale in evoluzione continua, dal punto di vista estetico, politico, sociale, antropologico e culturale.



In ogni caso c’è un Locus della Realtà Matematica, che è la mente creativa della Politica e della Governance Monrealese; questo benedetto locus è il Sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, unico vero ufficiale di Governo nella catena dei rapporti giuridici con il Governo Nazionale in carica; oggi Leader Mario Draghi. Ma cosa pensi stia sognando, l’Ingegnere Alberto Arcidiacono? La dolcissima moglie Stefania Di Franco risponde sicura e senza esitazioni: Nessuno lo può sapere. Perché replica Salvino Caputo? Stefania carissima sta sognando te e la nostra città! Se smette di sognarvi, non sarete più da nessuna parte; credo che la realtà matematica si trovi al di fuori di noi e che la nostra funzione sia quella di scoprirla ed osservarla.



Alberto continuerà a sognare una città in fieri, che alla fine del film riuscirà a ricucire le sue contraddizioni socio-economiche, politico-amministrative, culturali e regressive in senso lato. Mi auguro, per il bene dei veri Monrealesi, che ci sia e ci sarà una grande partecipazione ed adesione al progetto di prossimo futuro di benessere e vivibilità della nostra città Normanna. Un grazie di cuore alle Stelle che non staranno solo a guardare, ma ci aiuteranno a crescere ed amarci senza frontiere.

COPYRIGHT©BY SALVINO CAPUTO