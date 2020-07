Da Ieri la diocesi di Monreale ha un nuovo diacono: è Natale Centineo

L’ordinazione ieri in cattedrale, nel rispetto delle norme anti Covid-19

MONREALE, 4 luglio – Ieri pomeriggio si è celebrata in cattedrale l’ordinazione diaconale del seminarista Natale Centineo. La funzione si è svolta nel rispetto delle norme anti Covid-19, che di fatto hanno impedito una libera affluenza in cattedrale.

La celebrazione è avvenuta nel giorno in cui la Chiesa ricorda la festività di San Tommaso, in occasione del 18° anniversario di Ordinazione episcopale dell’arcivescovo, monsignor Michele Pennisi.

Natale Centineo ha 35 anni ed originario della parrocchia “Beata Pina Suriano” in San Rocco di Capaci. La sua vocazione al sacerdozio nasce in famiglia e cresce in parrocchia, in particolare in seno alla Gioventù Francescana (Gi.Fra), dove ricopre vari incarichi, sia a livello locale che a livello regionale.

Dopo il diploma alberghiero lavora per 9 anni come cameriere in un ristorante di Capaci, per sostenersi anche negli studi in Scienze Religiose presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo.

Nel 2013 consegue la Laurea in Scienze Religiose e nel 2015 la Laurea Magistrale, indirizzo pedagogico-didattico. In quell’anno viene ammesso nel Seminario Arcivescovile di Monreale, dopo un anno di propedeutico.

Svolge il suo servizio pastorale presso la sua parrocchia di origine e per tre anni al Sacro Cuore di Carini, dove si impegna a formare e guidare il gruppo dei ministranti, collaborando anche con il gruppo Scout Agesci e con altre associazioni laicali. A queste esperienze si aggiungono quelle di formazione estiva: presso la missione Speranza e Carità di fratel Biagio Conte a Palermo, i campo scuola diocesani di Azione Cattolica, l’esperienza missionaria con le suore francescane del Vangelo in Albania, i campi ministranti e vocazionali a Santa Maria del Bosco, il Meeting di CL a Rimini.

Nel luglio del 2019 consegue il baccalaureato in teologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia e nel frattempo frequenta il Master in Bioetica presso l’Istituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera” di Palermo.

Ha svolto il suo anno pastorale presso la Parrocchia Santa Maria Nuova della Cattedrale di Monreale, continuando a prestare il suo servizio come cerimoniere nei pontificali e collaborando alla pastorale giovanile interparrocchiale di Monreale, con gli scout San Benedetto di Monreale e guidando gli incontri di catechesi per adulti.