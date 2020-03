Domani Santa Messa in diretta streaming dalla chiesa di Santa Teresa

Appuntamento a mezzogiorno sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 21 marzo – Anche domani, così come avvenuto domenica scorsa, Monreale News darà la possibilità ai propri followers di seguire la Santa Messa in diretta streaming, dal momento che, come è noto, non è possibile celebrarle in presenza di pubblico.

Anche domani, dopo gli ottimi riscontri in termini di visualizzazioni e di feedback, a partire dalle ore 12, sulla nostra pagina facebook trasmetteremo in diretta la celebrazione eucaristica dalla chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, officiata dal parroco, monsignor Innocenzo Bellante.