Da oggi in diretta su Monreale News le funzioni della Settimana Santa

Appuntamento sulla nostra pagina Facebook oggi alle 16,30 per la Messa in Coena Domini, poi venerdì e domenica

MONREALE, 9 aprile – Monreale News, a partire da oggi e fino al giorno di Pasqua, seguirà le tradizionali funzioni religiose della Settimana Santa, proponendo la trasmissione in diretta sulla propria pagina facebook, a beneficio dei tanti fedeli che non hanno la possibilità di parteciparvi, stanti le restrizioni agli spostamenti che non hanno risparmiato neanche le celebrazioni eucaristiche.

Oggi pomeriggio, come avvenuto nelle ultime quattro domeniche, a partire dalle ore 16,30, trasmetteremo in diretta la Messa in Coena Domini dalla chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, che verrà celebrata senza la tradizionale lavanda dei piedi. Domani, alle 18, sarà la volta della consueta funzione del Venerdì Santo, giorno in cui si ricorda la crocifissione di Nostro Signore. Domenica, infine, giorno di Pasqua, trasmetteremo la Messa di Resurrezione a partire dalle ore 12.

Primo appuntamento, quindi, oggi pomeriggio alle ore 16,30.