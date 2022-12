Facciamo della parola di Dio il sogno della nostra vita

Partecipata funzione eucaristica ieri in occasione della visita pastorale del vescovo Isacchi nella parrocchia di Santa Teresa. LE FOTO

MONREALE, 18 dicembre – “Dobbiamo tornare a sognare la parola di Dio, come fece San Giuseppe quando sognò l’Angelo che gli parlava del bambino che Maria portava in grembo”. Sono state parole dell’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi nel corso della sua visita pastorale nella parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù.

Si è trattato della prima visita del presule nella parrocchia guidata da don Innocenzo Bellante. Visite che monsignor Isacchi sta compiendo nelle parrocchie della vasta diocesi monrealese, allo scopo di conoscere il territorio ed il tessuto sociale che lo compone. Alla celebrazione, la parrocchia era rappresentata, oltre che da don Innocenzo Bellante, da don Sebastiano Gaglio, fondatore della parrocchia stessa, da don Vincenzo Ambrogio e da don Giuseppe Licciardi.

“La parole di Dio – come ci ha spiegato il vangelo di Matteo di questa quarta settimana del periodo dell’Avvento – ha proseguito il vescovo – può dare una spiegazione nuova a ciò che accade e ci invita a non avere paura di ciò. Dobbiamo tornare a sognare la parole di Dio, ricordando che Giuseppe fece come aveva detto l’Angelo. Il coraggio è proprio quello di mettere in pratica la parola di Dio”.