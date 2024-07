Pioppo, durante il triduo di Sant’Anna al via una raccolta di beni di prima necessità

Saranno devoluti alla missione “Speranza e Carità" di Biagio Conte

MONREALE, 22 luglio – Pioppo non dimentica la solidarietà anche e soprattutto nei giorni dedicati ai festeggiamenti in onore di Sant’Anna, patrona della frazione.

“Durante il triduo della festa – come fa sapere il parroco, don Nicola Di Lorenzo (nella foto) – nella borgata saranno raccolti alimenti di prima necessità, che saranno interamente devoluti alla missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte a beneficio dei poveri più poveri, assistiti ogni giorno con tanto amore e dedizione dalla missione stessa.

Il periodo estivo – prosegue il sacerdote – è un periodo critico. Tanti vanno in vacanza e le offerte per i poveri vengono meno, ma i poveri, purtroppo, non vanno mai in vacanza, sono sempre qui in mezzo a noi. La nostra parrocchia bussa al cuore di quanti, per amore di Gesù povero e crocifisso, amano questi nostri fratelli e sorelle prediletti dal Signore. Sicuro, come sempre, che raccoglieremo tanti alimenti (niente abiti), vi ringrazio di vero cuore”.