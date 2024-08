Pioppo, la comunità parrocchiale saluta don Nicola Di Lorenzo

Il sacerdote lascia la frazione dopo oltre vent’anni. Al suo posto arriverà don Nicolò Napoli

MONREALE, 23 agosto – E’ stato una sorta commiato quello che la comunità pioppese ha voluto tributare a don Nicola Di Lorenzo, il parroco della chiesa di Sant’Anna, che dopo poco più di vent’anni lascia la frazione.

La serata si è tenuta ieri in un noto locale monrealese ed ha visto tanti fedeli stringersi affettuosamente attorno al proprio parroco, che, come disposto dalle ultime direttive impartite dall’arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi, lascerà la guida della parrocchia pioppese per andare a guidare quella di “San Giuseppe” in Malpasso. Al suo posto, per nove anni, arriverà don Nicolò Napoli, proveniente dall’incarico di amministratore parrocchiale delle parrocchie “Santa Maria La Reale” e “Sant’Antonio di Padova” in Rocca a Palermo.

“Caro Don Nicola – si legge tra le altre cose sulla pagina facebook della parrocchia – siamo sicuri che ci sarai sempre vicino con la tua preghiera e il tuo servizio sacerdotale discreto e umile.

Hai affidato a tutti noi, ciò a cui hai dedicato la tua vita: Gesù Eucarestia, la Vergine Maria e i poveri e noi faremo tesoro del tuo insegnamento ed esempio sacerdotale.

La commozione è stata enorme, abbiamo pianto come dei bambini, felici però di aver fatto un tratto lungo più venti anni di cammino assieme”.