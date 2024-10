Chiesa di San Francesco, ieri si è insediato don Andrea Palmeri

Il nuovo parroco è stato amministratore parrocchiale della parrocchia dei Santi Vito e Francesco

MONREALE, 13 ottobre – La chiesa di San Francesco gremita di fedeli, ieri pomeriggio, ha accolto il suo nuovo parroco don Andrea Palmeri.

Un volto non nuovo per la comunità monrealese, che ha già visto il sacerdote rivestire il ruolo di amministratore parrocchiale nella Parrocchia dei Santi Vito e Francesco. “Da adolescente ho ricevuto la chiamata del Signore – si racconta così don Andrea – . Sono entrato in seminario giovanissimo e sto per laurearmi in Teologia Biblica. Al mio arrivo in parrocchia - continua il neo parroco - è nato il nostro oratorio, i cui giovani componenti hanno svolto le attività di cui la comunità aveva bisogno. Durante la pandemia abbiamo scelto il beato Carlo Acutis come nostro santo protettore”.

La cerimonia di insediamento si è tenuta alla presenza dell’arcivescovo monsignor Gualtiero Isacchi, del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e di tantissimi fedeli che hanno partecipato con grande gioia.

“Don Andrea è stato e sarà capace di coinvolgere tutte le fasce generazionali in un costante confronto, dando la possibilità di ragionare su problemi e su possibili soluzioni - ha dichiarato il Arcidiacono - questo è un compito arduo, che don Andrea è stato capace di portare a compimento, dando una risposta civica importante per la comunità monrealese diventando un punto di riferimento soprattutto per i giovani e i bisognosi”.