San Castrense, entrano nel vivo i festeggiamenti

Conclusione martedì con la processione e il pontificale

MONREALE, 9 febbraio – Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Castrense, patrono della città di Monreale, che si concluderanno, come di consueto, martedì 11 febbraio, giorno in cui avviene la ricorrenza.

Domani, lunedì 10 febbraio, alle 17,30 è in programma la recita del Rosario, quindi alle ore 18 la celebrazione dei Vespri della Solennità, officiati dal don Piergiorgio Pizzo, parroco di San Giuseppe d’Aquino e terzo giorno del triduo dedicato al Santo.

Ma il giorno clou, è quello di martedì 11. Alle ore 11 messa solenne e vestizione dei novi confrati, presieduta da don Andrea Palmeri, parroco della parrocchia dei Santi Vito e Francesco.

Alle ore 16,30 è in programma la processione delle reliquie del Santo per le vie della città. Alle ore 18 solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.