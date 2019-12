Domani sera a San Castrense concerto di Natale de ''I Fiati della Normanna''

Appuntamento a partire dalle ore 21

MONREALE, 28 dicembre - Domani sera, alle ore 21, presso la chiesa di San Castrense si terrà il tradizionale concerto natalizio previsto nella 4° edizione del "Brass Choir Christmas " 2019 organizzato annualmente dalla banda di Monreale "I Fiati della Normanna".

Dopo l'esibizione dello scorso lunedì 23 dicembre in cui l"associazione bandistica si esibì per le vie di Monreale e nella quale in maniera simpatica i componenti assunsero i panni di Babbo Natale, perseguendo l'obiettivo di colorare l'aria pre-natalizia, adesso un altro importante appuntamento vedrà coinvolta la parrocchia di San Castrense e i cittadini di Monreale.

Questa volta domani sera la banda de “I Fiati della Normanna”, assumerà , invece , i panni di un'elegante e corposa orchestra di ottoni e legni. Si realizzerà dunque il tradizionale concerto di Natale tenuto nella chiesa dedicata al patrono della diocesi di Monreale, San Castrense.

Le passate edizioni , tra cui quello tenutosi nella basilica di Santa Maria Nuova, sono state caratterizzate da consenso e gradimento riscuotendo un gran successo inaspettato. Grazie al sostegno dei cittadini e al contributo dei commercianti, l'evento "Brass Choir Christmas" è giunto oggi alla quarta edizione.

L'orchestra sarà accompagnata dalla maestosa voce del soprano Claudia Vaglica che interpreterà brani che hanno fatto la storia della musica sinfonica e melodica internazionale. Appuntamento allora a domani ore 21 presso la chiesa di San Castrense , per rivivere la magia del Concerto di Natale.