Martedì si presenza il libro di Marcello Alessandra ''La consapevolezza di un amore''

Appuntamento alle 16 a Casa Cultura

MONREALE, 16 febbraio – Martedì pomeriggio, alle ore 16 a Monreale, presso il saloncino di Casa Cultura (ex ospedale Santa Caterina), verrà presentata l’ultima fatica letteraria dello scrittore palermitano Marcello Alessandra: “La consapevolezza di un amore”.

Alessandro non è solamente uno scrittore, è anche un autore teatrale le cui opere sono state rappresentate al teatro Stabile Biondo di Palermo ed al Real Teatro Santa Cecilia sempre a Palermo.

Ha scritto anche altri libri, “La vita sempre”, “Lasciami andare”, “L’uomo che voleva fermare il vento con le mani”, “La ballerina e la principessa”.

Nei suoi scritti lui attinge anche alla sua esperienza professionale di dirigente medico del Servizio Psichiatrico Diagnosi dell’ASP di Palermo, socio fondatore dell’Associazione Onlus Stupenda-Mente, che si prefigge la diffusione delle conoscenze relative al campo della psichiatria, Consulente Psichiatra della Polizia di Stato e del Gruppo UnipolSai.

Il libro in presentazione, descrive il rapporto tra una paziente ed il suo terapeuta a seguito di una domanda che la donna fa: “Dottore, ho bisogno che lei mi spieghi cos’è l’amore, la prego mi dica cosa significa amare, ho bisogno di capire”.

Da qui la narrazione nello scorrere le pagine alla quale non vogliamo anticipare altro per non guastare il piacere della propria lettura ed il presenziare all’evento.

Alla presentazione interverranno Alberto Arcidiacono sindaco di Monreale, l’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto, Cettina Giannino dirigente scolastica del Liceo Basile-D’Aleo di Monreale, e naturalmente l’autore. Modera e coordina i lavori Rossella Cicatello docente del liceo classico Basile-D’Aleo.