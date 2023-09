''U Parrinu'', lo spettacolo teatrale su Padre Pino Puglisi a Monreale

Il monologo di Christian Di Domenico mercoledì 20 alle 21 sul sagrato del duomo

MONREALE, 17 settembre – In occasione dei 30 anni dall’uccisione di Padre Pino Puglisi, lo spettacolo teatrale “U Parrinu. La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia’’ sarà messo in scena a Monreale mercoledì 20 settembre alle 21 sul sagrato del duomo.

L’autore Christian Di Domenico ha conosciuto personalmente padre Pino Puglisi e nello spettacolo lo racconta quale amico di famiglia, uomo di Chiesa e maestro di scuola. Certamente si tratta di un’occasione per riflettere sulla straordinaria figura del beato Pino Puglisi che il 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, fu ucciso con un colpo di pistola alla nuca perché, operando come parroco nel quartiere palermitano di Brancaccio e sottraendo i bambini alla strada, toglieva alla mafia la possibilità di reclutarli.

Ma è anche uno spettacolo davvero significativo nelle celebrazioni di questo 30esimo anniversario dall’uccisione del sacerdote dal momento che proprio all’interno del duomo di Monreale Don Pino Puglisi celebrò la sua ultima messa al mattino della giornata in cui poi fu ucciso.

L’evento si inserisce all’interno della quinta sessione degli incontri promossi sulla figura di don Pino Puglisi martire dall’Ufficio nazionale della pastorale per le vocazioni all’interno del ciclo ‘’Abbiamo bisogno di vocazioni autentiche’’ in collaborazione con l'arcidiocesi di Monreale e la basilica cattedrale con il suo parroco, Don Nicola Gaglio, e con Don Maurizio Francoforte, attuale parroco di Brancaccio. Quest’anno, infatti l’incontro nazionale dei direttori dei centri diocesani vocazioni e degli animatori vocazionali degli istituti di vita consacrata si svolge a Palermo tra il 18 e il 21 settembre e per giorno 20 è stato previsto il coinvolgimento di Monreale nel calendario di eventi.