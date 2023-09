Le Sinfonie di Mozart e Beethoven stasera al duomo di Monreale

Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretto da Pascual Cabanes stasera alle 21

MONREALE, 30 settembre – Dopo il grande successo dei due gala lirico-sinfonici eseguiti per il “Bellini International Context”, non si ferma l’attività concertista estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

Come anteprima dell’inaugurazione della 65esima Settimana di Musica Sacra di Monreale programmata per il 14 ottobre, eseguirà nello splendido Duomo della cittadina normanna, stasera alle ore 21, un concerto di grande attrattiva.

Il concerto, diretto da Pascual Cabanes, sarà replicato domenica 1 ottobre alle ore 21 presso l’Atrio del Palazzo dei Carmelitani di Partinico. In programma le intramontabili note della Sinfonia in sol minore n.40 KV 550 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia in la maggiore n.7 op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento di posti.