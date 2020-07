San Martino delle Scale, al via il programma delle iniziative religiose in onore di San Benedetto

Come previsto non si terrà la tradizionale processione. IL PROGRAMMA

MONREALE, 9 luglio – Hanno preso il via ieri, con la recita del Santo Rosario, le iniziative religiose in onore di San Benedetto, patrono della frazione di San Martino delle Scale.

Quella di quest’anno, come è noto, sarà un’edizione particolare della festa, che non vedrà lo svolgersi della tradizionale processione, molto sentita dalla comunità sanmartinese, a causa delle restrizioni dovute alla non ancora cessata emergenza Covid. Proprio per ottemperare a questa esigenza, gli organizzatori ricordano come tutte le celebrazioni e le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della pandemia.

Saranno obbligatori, pertanto, l’uso della mascherina durante le celebrazioni e la sanificazione delle mani all’ingresso della Basilica.

Questo il programma della festa patronale di San Benedetto 2020

Triduo di preparazione

Mercoledì 8

Ore 17.45 Santo Rosario e Preghiera al Santo Patrono

Ore 18.30 Vespri e Santa Messa

Ore 21.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica (a Piano Geli)

Giovedì 9

Ore 16.45 Adorazione Eucaristica

Ore 17.45 Santo Rosario e Preghiera al Santo Patrono

Ore 18.30 Vespri e Santa Messa

Venerdì 10

Ore 17.45 Santo Rosario e Preghiera al Santo Patrono

Ore 18.30 Primi Vespri e Santa Messa

Sabato 11 luglio – Solennità del N.S.P. Benedetto, abate e Patrono d’Europa

Ore 17.30 Santo Rosario e Preghiera al Santo Patrono

Ore 18.00 Intronizzazione della statua di san Benedetto

Omaggio floreale al Santo Patrono da parte dei Figli di San Benedetto

Accoglienza delle autorità civili e militari

Ore 18.30 Santa Messa Pontificale presieduta dal Rev.mo P. Abate don Vittorio Rizzone

Al termine, benedizione del borgo con la Reliquia di San Benedetto

(si invitano tutti i fedeli a contribuire in questa occasione alle necessità della Caritas parrocchiale portando generi alimentari a lunga conservazione;

la celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Abbazia)

Sabato 18 luglio

Ore 17.30 Santa Messa presso la Cappella di San Benedetto in via Franzoni

Ore 21.00 Inizio del XXXIII Festival Organistico di San Martino delle Scale