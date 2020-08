Il ''Festival delle Musiche'' è alle porte: sabato sera il primo appuntamento

Manifestazioni tra piazza Guglielmo II e chiostro dei Benedettini, nel rispetto delle norme anti-Covid

MONREALE, 20 agosto – Prenderà il via sabato sera nella splendida cornice di piazza Guglielmo II la II edizione del "Festival delle Musiche", organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune con patrocinio dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e il contributo di sponsor.

Il calendario degli eventi, voluto dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore al Turismo Geppino Pupella, è stato organizzato nel pieno rispetto delle misure anti Covid: “Il nostro obiettivo – dichiarano il sindaco e l’assessore – è quello di offrire un programma di eventi che possano contribuire ad una migliore e più efficace promozione dell’immagine della nostra città, valorizzare i luoghi della cultura ed attrarre flussi di visitatori e turisti”.

Il programma proseguirà il 26 agosto con i “4 Kantus"; il 28 agosto con “The Morining Gloryoasis Tribute”; il 29 agosto si esibirà Lidia Schillaci in concerto; il 30 agosto “Vasco Tribute”; il 2 settembre “Norman Zarcone Tribute Band”; il 3 settembre “Alessandra Salerno Band”; il 4 settembre “Mario Venuti in Concerto”; il 5 settembre “Rupert Band”, il 12 Settembre “Tributo alla Sicilia” (Manutsa Band). Il gran finale avrà come location d’eccezione il Chiostro dei Benedettini, domenica 13 settembre, che vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica Siciliana e le note di Georg Friedrich Handel con le tre suite di Water Music.

Soddisfatto anche il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, nonchè vicepresidente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana: "Nonostante il momento difficile dal punto di vista non solo economico, ma anche legato ai postumi della pandemia da Covid, abbiamo voluto dare un segnale di speranza e un incoraggiamento ai commercianti e al tessuto produttivo, organizzando un programma che valorizza ogni forma di espressione musicale e gli apporti del territorio, nel rispetto dei protocolli di sicurezza”.

Un ringraziamento e stato rivolto alla Regione Siciliana. La direzione artistica è stata affidata a Manuela Quadrante.