Centro sportivo Florio, ''Padel Cup'': al via le iscrizioni

La competizione, targata “ DS Project-Football Events ” , chiama a raccolta gli amatori della disciplina

MONREALE, 4 febbraio – L’idea era trapelata già diverse settimane fa e, con la recente istituzione della zona arancione in Sicilia, adesso, la competizione diventa realtà: l’impianto sportivo di via Aquino 110 ospiterà, per la prima volta, la “Padel Cup”, offrendo a monrealesi e non la possibilità di misurarsi in un torneo a squadre in questa disciplina.

Nessun vincolo sulla formazione delle coppie che andranno a costituire i team del campionato: come anticipato già dalla locandina, l’evento targato DS Project concede libertà sulla scelta del proprio partner, senza distinzione di sesso o età anagrafica, oltre a garantire i consueti servizi già offerti in altre manifestazioni, come le classifiche in costante aggiornamento, grafiche personalizzate, fotografie e dirette social, all’interno di un forbito contesto sportivo, attento alle misure in materia di anti-contagio.

La competizione, ad eliminazione diretta, partirà dagli ottavi di finale e prevederà, al termine dell’ultimo atto, la premiazione del team vincente. Gli organizzatori, nonostante un calendario prestabilito degli incontri, assicurano una certa elasticità sull’organizzazione delle sfide, condividendo assieme la scelta del giorno e dell’orario, nel rispetto delle esigenze dei giorcatori e delle restrizioni vigenti. Ogni match, tuttavia, sarà preceduto da un cospicuo periodo di riscaldamento che favorirà agli amatori di svolgere l’attività sportiva in piena sicurezza, nei 60’ minuti effettivi di gioco, dove le coppie cercheranno di guadagnare più “game” possibili per aggiudicarsi la partita. Pale (racchette, ndr) e palline, se i partecipanti saranni sprovvisti, verranno garantire dal centro sportivo.

Per aderire o per chiedere ulteriori informazioni, sarà sufficiente chiamare il 391 3341660 oppure contattare lo staff DS Project direttamente sulla pagina facebook cliccando sul link https://www.facebook.com/dsprojectds.