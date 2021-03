Domenica delle Palme, domani su Monreale News la diretta della Santa Messa

Appuntamento sulla pagina facebook del nostro giornale dalla chiesa di Santa Teresa a partire dalle 10,15

MONREALE, 27 marzo – Domani, domenica 28 marzo, giorno in cui la Chiesa celebra la domenica delle Palme, Monreale News proporrà ai propri followers la celebrazione della Santa Messa della benedizione delle palme e dei ramoscelli d’ulivo.

Lo farà a partire dalle ore 10,15 dalla chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù in Monreale, da dove trasmetterà sulla propria pagina facebook la funzione presieduta dal parroco, don Innocenzo Bellante. L’iniziativa, che già lo scorso anno ha registrato un ottimo riscontro in termini di fedeli, servirà a chi non potrà recarsi in chiesa a causa delle restrizioni che rendono difficili gli spostamenti o per motivi personali.